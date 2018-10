Onderzoek en arrestatie na dodelijk ongeluk

Iets na vieren klapten zaterdag vier auto’s op elkaar op de snelweg bij Halfweg. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Het gaat volgens de politie om een 70-jarige vrouw uit Halfweg en een 72-jarige man uit Beverwijk.

Nog eens vijf anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is zwaargewond, aldus de politiewoordvoerster.

De snelweg was uren afgesloten voor onderzoek. Wat daar precies uit naar voren is gekomen, kan de politie nog niet zeggen. Ook wil de woordvoerster niet kwijt in welk voertuig de aangehouden Amsterdammer van 28 zat.

Volgens getuigen van de aanrijding stond er een file op de A200 toen het ongeluk gebeurde. Dat zou mogelijk een rol kunnen hebben gespeeld bij de crash, die vlak over een viaduct plaatsvond. „Je ziet die file niet staan. Als je dan te hard rijdt, of op je telefoon zit te klooien, dan klap je er zo op”, aldus een omwonende tegen De Telegraaf.

In algemene zin worden na ongelukken altijd de telefoons van de betrokken bestuurders gecontroleerd. Ook andere afleiding wordt standaard onderzocht. Bovendien controleert de politie altijd of mensen hebben gedronken of onder invloed van drugs of medicijnen verkeerden.