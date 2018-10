Aanhoudingen na uit de hand gelopen housefeest in Deest

„Extreem veel meldingen van geluidsoverlast afkomstig van bewoners van Dodewaard en omliggende dorpen. Oorzaak: houseparty in Deest . Door omstandigheden kon er vanmorgen pas een eind gemaakt worden aan de overlast en is de geluidsapparatuur in beslag genomen”, meldt een wijkagent op Twitter.

Volgens de politie werden twee mensen aangehouden. Op het terrein stonden zo’n 150 mensen, tientallen wagens en een scheepsvracht aan geluidsapparatuur. De herrie die daaruit kwam, klonk ook al gedurende de nacht, aldus de politie.

De feestvierders weigerden hun party te beëindigen, waarna agenten ingrepen. Een van de opgepakt mensen wordt verdacht van zware mishandeling. Alle geluidsapparatuur en aggregaten zijn in beslag komen.

Eerdere incidenten

Een paar weken terug gingen house-fanaten ook al los op dezelfde plek. Toen deelde de politie boetes uit.

Het is vaker raak met feestjes in de uiterwaarden van de Waal. In 2016 beëindigde de politie ook al een illegale houseparty in het gebied dat ’s winters onder water staat. Dat verliep toen vrij rustig. In 2014 kreeg de politie in de middag meldingen van geluidsoverlast uit de uiterwaarden bij Deest. Toen bleken er zo’n 20 tot 30 mensen een feestje te bouwen zonder een vergunning. Volgens omwonenden was dat feest al een uurtje of twaalf aan de gang.