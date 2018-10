Achtervolging Eindhoven eindigt in crash

EINDHOVEN - Een achtervolging van een half uur eindigde zondagochtend in Eindhoven in een crash en een arrestatie. De politie had er de handen vol aan omdat de automobilist, een 21-jarige man uit Eersel, in zijn pick-uptruck gevaarlijke capriolen uithaalde. In de auto lag een flinke hoeveelheid drugs en de politie vermoedt dat de bestuurder zelf ook had gebruikt.