Klaver werkt al aan 'herstelwet' dividendtaks

De afschaffing van de belasting op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders maakt deel uit van een breder belastingplan dat waarschijnlijk dit najaar wordt aangenomen in de Tweede Kamer. Maar aangezien de maatregel pas in 2020 ingaat, denkt Klaver dat het ook dan nog geen gelopen koers is.

Hij rekent er daarbij op dat de regeringscoalitie volgend jaar haar toch al minieme meerderheid in de Eerste Kamer verliest en dus steun zal moeten zoeken voor wetsvoorstellen bij de oppositie. ,,En dan wordt het met ons erg lastig zaken doen als ze de dividendbelasting nog steeds willen afschaffen'', aldus Klaver.

De grootste linkse oppositiepartij vindt dat de bijna 2 miljard euro die de afschaffing van de dividendbelasting kost, beter kan worden geïnvesteerd in de publieke sector. Bijvoorbeeld om de werkdruk in het onderwijs, de gezondheidszorg of bij de politie aan te pakken.

De rest van de oppositie ziet evenmin iets in de afschaffing van de dividendbelasting, die in geen enkel verkiezingsprogramma stond maar op initiatief van de VVD toch het regeerakkoord haalde. Binnen de coalitie doen met name D66 en ChristenUnie weinig moeite om te verhullen dat ook zij moeite hebben met de maatregel.