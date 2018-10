Pussy Riot-activist aan beterende hand

,,Het gaat beter. Alles is oké. De artsen hier zijn geweldig'', aldus Veronika Nikoelsjina tegen persbureau Reuters. Verzilov ligt naar verluidt in het Charité-ziekenhuis, het grootste academisch medisch centrum van Europa. Een vriend heeft volgens de Duitse krant Bild de medische behandeling aangeboden.

Verzilov begon afgelopen week plots zijn zicht en spraakvermogen te verliezen. Hij belandde met vergiftigingsverschijnselen in een ziekenhuis. ,,Ik geloof dat hij met opzet is vergiftigd en dat het een poging was om hem te intimideren of hem te doden", zei zijn vrouw, Pussy Riot-boegbeeld Nadezjda Tolokonnikova, terwijl ze zaterdagavond op haar man stond te wachten op het vliegveld Berlijn-Schönefeld.

Verzilov is een bekende Kremlin-criticus. Hij vestigde wereldwijd de aandacht op zich door bij de finale van het WK voetbal het veld op te rennen om te protesteren tegen het beleid van president Vladimir Poetin.