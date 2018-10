’Hier heb ik alles meegemaakt: wat was het mooi en nu dit..’

Kerkbezoekers en de pastor (met stropdas) kijken naar de ravage die achterbleef. Ⓒ De Telegraaf

BOVENKERK/AMSTELVEEN - Het had een heugelijke dag moeten zijn. Het historische orgel van de Sint Urbanus-kerk zou na de jarenlange renovatie ook weer in gebruik worden genomen. In plaats daarvan staan de kerkgangers beteuterd op straat. Hun gebedshuis is zaterdagavond voor een groot deel vernietigd door een uitslaande brand.