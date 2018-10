’Overstromingsgevaar Florence acuter dan 24 uur geleden’

,,Het overstromingsgevaar van deze storm is acuter vandaag dan toen hij 24 uur geleden aan land kwam'', zei de gouverneur van North Carolina zaterdag nog. ,,We hebben te maken met muren van water langs onze kusten, langs onze rivieren, op onze landbouwgronden in onze steden en dorpen'', aldus Roy Cooper.

Overvloedige regenval blijft ook zondag voor problemen zorgen door de toch al doorweekte bodem. Het water kan niet opgenomen worden waardoor hele gebieden blank komen te staan. In hoger gelegen gebieden verder naar het westen bestaat gevaar voor aardverschuivingen.