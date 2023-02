Drie gewonden door explosie en brand op boot in Haskerdijken

HASKERDIJKEN - Drie mensen zijn gewond geraakt door een explosie en een daaropvolgende brand op een boot in Haskerdijken, in de Friese gemeente Heerenveen. Het vuur is inmiddels uit en de gewonden worden behandeld door medewerkers van de ambulance, meldt de brandweer. Over de ernst van de verwondingen kon een woordvoerder van de brandweer niets zeggen.