Aboutaleb ’diep verdrietig’ over gedrag feestende studenten

„Ik ga geen krachttermen gebruiken, maar ik ben er diep verdrietig over. Ze hebben zich misdragen”, zei hij maandagochtend bij de presentatie van de Senior Games, een project om Rotterdamse ouderen aan het bewegen te krijgen.

De politie werd zaterdagavond tijdens een feest in een Rotterdams studentenhuis bekogeld met afval en ander vuil. Enkele tientallen feestvierders aan de Oostzeedijk Beneden in Kralingen gooiden de troep vanuit een raam naar beneden. Binnen was het een grote chaos. Het feest werd met ’gepast geweld’ beëindigd, meldt de politie. De meeste feestgangers waren „stomdronken” en niet van plan te vertrekken.

Na de bekogeling zag de politie een groep van ongeveer twintig studenten het pand aan de achterzijde uitrennen. Daarop werden extra agenten ingeschakeld. „Uiteindelijk bleken er nog 36 mannen en vrouwen binnen te zijn”, meldt een woordvoerder aan Hart van Nederland. Zij hebben proces-verbaal gekregen. „Binnen was het echt een vreselijke rotzooi en overal stonden openstaande flessen en blikken alcohol. Vrijwel iedereen was ontzettend dronken.”

De feestgangers verstopten zich op elk denkbaar plekje in het pand: in de douche, op de wc of gewoon in bed. „Deze ’studenten’ hebben kennelijk lak en maling aan de urgentie die de bestrijding van de pandemie van iedereen vraagt”, aldus de woordvoerder. „Er is door mijn collega’s gepast geweld gebruikt om de studenten uit het pand te krijgen. Ze hebben ook allemaal een boete gekregen.”

Complimenten

Buiten werd het in de loop van de avond ook nog onrustig, maar volgens de politie complimenteerden buurtbewoners het optreden van de agenten.

Aboutaleb voerde de afgelopen week intensief overleg met studentenverenigingen om het gedrag van hun achterbannen aan te pakken. Hij loofde zelfs een bedrag uit van 10.000 euro om te komen met het beste idee om studenten bewust te maken van het belang van de coronamaatregelen.

’Het intelligente deel van de samenleving’

Juist is de wijk waar de Rotterdamse burgemeester zelf woont, Kralingen, ging het zaterdagavond mis. „Hoe moet ik het toch intelligente deel van de samenleving aanspreken”, vroeg hij zich maandagochtend vertwijfeld af. „Juist in Rotterdam pieken de coronacijfers onder jongeren enorm. Er zijn 36 prenten (boetes) uitgedeeld, maar daar doen we het niet voor. Nee het gedrag van mijn ’achterburen’ is verdrietig te noemen.”

Voor Aboutaleb is het gedrag van studenten overigens geen aanleiding om met extra maatregelen te komen. Hij maakt zich wel zorgen over de oplopende trend in zijn stad. „Maar ik hoop door de huidige maatregelen, die afgelopen zondag om 18.00 uur in werking traden niet nog scherpere maatregelen te hoeven treffen. Eventuele hardere maatregelen zullen de economie van Rotterdam raken.”

