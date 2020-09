Bezopen studentenfeest: Rotterdamse agenten bekogeld met afval

Na de bekogeling zag de politie een groep van ongeveer twintig studenten het pand aan de achterzijde uitrennen. Daarop werden extra agenten ingeschakeld. „Uiteindelijk bleken er nog 36 mannen en vrouwen binnen te zijn”, meldt een woordvoerder aan Hart van Nederland. Zij hebben proces-verbaal gekregen. „Binnen was het echt een vreselijke rotzooi en overal stonden openstaande flessen en blikken alcohol. Vrijwel iedereen was ontzettend dronken.”

De feestgangers verstopten zich op elk denkbaar plekje in het pand: in de douche, op de wc of gewoon in bed. „Deze ’studenten’ hebben kennelijk lak en maling aan de urgentie die de bestrijding van de pandemie van iedereen vraagt”, aldus de woordvoerder. „Er is door mijn collega’s gepast geweld gebruikt om de studenten uit het pand te krijgen. Ze hebben ook allemaal een boete gekregen.”

Complimenten

Buiten werd het in de loop van de avond ook nog onrustig, maar volgens de politie complimenteerden buurtbewoners het optreden van de agenten.

