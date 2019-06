Doden bij couppoging deelstaat Ethiopië

De staatstelevisie meldde dat een generaal van het leger achter de machtsgreep zit. Het is niet duidelijke waar de generaal op dit moment is.

Premier Abiy Ahmed meldde op de televisie dat de opperbevelhebber van het Ethiopische leger Seare Mekonnen was neergeschoten bij de couppoging. Dat was in zijn huis in de hoofdstad Addis Abeba. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Volgens staatsmedia was hij neergeschoten door een beveiliger. Een gepensioneerde generaal die bij hem op bezoek was werd ook doodgeschoten.

Schotenwisselingen van vier uur lang

De aanslag op de legerbaas hield verband met de couppoging in Amhara, een noordelijke staat van Ethiopië. De schietpartij daar vond plaats tijdens een bijeenkomst van het hoofd van de staat met functionarissen in Bahir Dar. Volgens ooggetuigen waren er vier uur lang schotenwisselingen.

De incidenten zijn in een periode van aanhoudende instabiliteit in delen van de Hoorn van Afrika. De hervormingsgezinde Abiy kwam vorig jaar aan de macht na drie jaar van onrust en dodelijke protesten die zijn voorganger tot aftreden dwongen.

Etnisch geweld opgelaaid

Abiy liet politieke gevangenen, leden van politieke partijen en vervolgde ambtenaren die beschuldigd werden van grove schendingen van de mensenrechten vrij. Maar etnisch geweld - dat lang werd onderdrukt door de staat - is in veel gebieden, waaronder Amhara, weer opgelaaid.

De Verenigde Naties zeggen dat ten minste 2,4 miljoen mensen door het geweld huis en haard hebben moeten verlaten.