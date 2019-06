Regiochef Ethiopië dood bij couppoging

Eerder meldde premier Abiy Ahmed dat de opperbevelhebber van het Ethiopische leger Seare Mekonnen was neergeschoten. Hoe Mekonnen er aan toe is, is niet bekend. Wie er achter de schietpartij zit is evenmin bekend.

De veiligheidssituatie in het land is onduidelijk. Of beide incidenten met elkaar verband houden is nog onbekend.

De incidenten zijn in een periode van aanhoudende instabiliteit in delen van de Hoorn van Afrika. De hervormingsgezinde Abiy kwam vorig jaar aan de macht na drie jaar van onrust en dodelijke protesten die zijn voorganger tot aftreden dwongen.

Abiy liet politieke gevangenen, leden van politieke partijen en vervolgde ambtenaren die beschuldigd werden van grove schendingen van de mensenrechten vrij. Maar etnisch geweld - dat lang werd onderdrukt door de staat - is in veel gebieden, waaronder Amhara, weer opgelaaid.

De Verenigde Naties zeggen dat ten minste 2,4 miljoen mensen door het geweld huis en haard hebben moeten verlaten.