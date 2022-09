Maxima: kleine stapjes voor Amalia

Volgende week dinsdag is Amalia voor het eerst aanwezig bij het uitspreken van de Troonrede door haar vader Willem-Alexander. Ook vergezelt ze haar ouders eind januari naar het Caribische deel van het Koninkrijk, voor een eerste kennismaking als beoogd troonopvolger. „Het zijn allemaal kleine stapjes voor haar om aan voorbereiding te doen”, aldus de koningin. „Wij kijken er echt enorm naar uit.”

Volgens Máxima volgt haar dochter hiermee de route die ook Willem-Alexander aflegde nadat hij 18 was geworden.

Koningin Máxima reist op dit moment door de Verenigde Staten. Op de derde dag is zij in Austin, Texas en staat zij stil bij het overlijden van koningin Elizabeth.

De koningin sprak in Texas ook over de studietijd van Amalia, die deze week begon aan de Universiteit van Amsterdam. Ze herhaalde de eerdere woorden van haar man dat de prinses andere mensen en ook zichzelf moet leren kennen tijdens haar studentenbestaan. Ze moet volgens Máxima ook wennen aan het op haarzelf wonen. „Dat is een hele belangrijke fase”, aldus de koningin. „Ze is geen kind meer.”

Longontsteking

Volgens Máxima zegt de koning dat het beter met hem gaat, nadat hij de reis naar de Verenigde Staten deze week moest afzeggen vanwege een longontsteking.

Minister Liesje Schreinemacher (r.) en Koningin Maxima bij de ondertekening van een overeenkomst door Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Bob Harvey in Houston.

Ze gaf aan zich als echtgenote ’grote zorgen’ te hebben gemaakt om zijn gezondheid. Het leek beter te gaan, maar toen zei de dokter toch dat een reis in een vliegtuig maken niet verstandig was. „Hij moest gewoon herstellen en aansterken. Dat gaat voorop. Dat was onze nummer 1-gedachte, tenminste voor mij. En dus nam ik de reis over.”

Máxima verwacht dat hij komende week weer aan het werk kan, maar gaf aan dat ze zijn veronderstelde herstel na haar thuiskomst zaterdag eerst ook met eigen ogen wil aanschouwen.

Ze stond ook nogmaals stil bij het overlijden van koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk en roemde ’haar onvermoeibare wil om haar taak te vervullen.’

Elizabeth

Of Willem-Alexander voldoende hersteld is om volgende week een eventuele uitvaart van Elizabeth bij te kunnen wonen, vond Máxima nog te vroeg om te zeggen. In koninklijke kring valt wel te horen dat als zijn gezondheid het toelaat, Willem-Alexander zonder meer aanwezig zal zijn.

Koningin Maxima was vier dagen op werkbezoek in de Amerikaanse staten Californië en Texas, dat voor een belangrijk deel in het teken stond van handelsmissies. Volgens de planning gaat het koninklijk paar volgende maand op pad voor staatsbezoeken aan Zweden en Griekenland.