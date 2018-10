Buitenlanders in Duitsland aangevallen

In de nacht van zaterdag op zondag kwam het 30 kilometer verderop in Halberstadt ook tot een incident. Drie Somalische asielzoekers werden daar belaagd door vijf dronken Duitsers. Ze werden beschimpt, beledigd en in elkaar geslagen. De drie Somaliërs raakten gewond net als een 22-jarige man uit de groep aanvallers. De gewonden konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis.

Zondagmiddag hebben rechtse groeperingen een demonstratie georganiseerd in het nabijgelegen Köthen. Een Duitse man kwam daar vorige week om het leven door hartfalen tijdens een vechtpartij met Afghanen. Twee verdachten zitten vast.