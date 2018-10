Man bekogelt agenten met bakstenen en meubilair

Even na middernacht kwam een melding binnen van bewoners in de Schoolstraat over geluidsoverlast die uit een woning kwam. Toen de agenten poolshoogte gingen nemen bij de bewuste woning, ontstond er een conflict met de man. De verdachte ging door het lint en bekogelde de agenten.

