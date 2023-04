Pro-Koerdische partij roept kiezers op rivaal Erdogan te steunen

HDP is de op een na grootste oppositiepartij van Turkije. Tientallen partijleden zitten in de gevangenis om vermeende banden met een terroristische groepering. Begin dit jaar stopte een rechter de overheidssteun aan de partij omdat HDP de politieke tak zou zijn van militanten die al tientallen jaren in conflict zijn met Turkije. HDP zelf ontkende banden met de strijders te hebben en zei dat het een politieke beslissing was van de rechtbank.

Erdogan, premier van 2003 tot 2014 en sindsdien president, wacht een zware verkiezingsstrijd. Zeker nu ook de HDP zich achter de 74-jarige Kilicdaroglu heeft geschaard. In de peilingen is het een nek-aan-nekrace. Mede door de hoge inflatie en de wegzakkende munteenheid lira is Erdogans populariteit in Turkije gedaald.