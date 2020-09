Extra steun cultuursector, meer geld naar publieke omroep

Eerder had het kabinet al 482 miljoen euro uitgetrokken om de culturele sector te steunen. Samen met de algemene steunmaatregelen voor beroepsgroep komt de ’coronasteun’ voor de kunsten daarmee op zo’n 700 miljoen. De bedrijfstak cultuur en recreatie is met een daling van 37,4 procent in het tweede kwartaal harder getroffen dan de rest van de economie (8,5 procent in de min).

De publieke omroep wordt evenmin vergeten. Ze krijgt 19 miljoen euro vanwege de extra corona-uitzendingen. Eerder werd al een steunfonds à 35 miljoen euro in het leven geroepen voor lokale informatievoorziening.