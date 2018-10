’Vrouw aangereden door motoragent in Gelderland’

Ⓒ Persbureau Heitink

Beneden-Leeuwen - In de Gelderse plaats Beneden-Leeuwen is een vrouw aangereden door een motoragent. Het incident vond plaats bij wielerevenement Olympia’s Tour dat zondag plaatsvindt. De vrouw is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat schrijft Omroep Gelderland.