’Gifverdachten niets te maken met Kremlin’

Skripal en zijn dochter werden begin maart ernstig ziek. Ze bleken te zijn getroffen met een zenuwgas, novitsjok genaamd. Ze overleefden uiteindelijk. Groot-Brittannië denkt dat de vergiftiging is uitgevoerd door twee Russische mannen. Zij gebruiken de namen Alexander Petrov en Roeslan Bosjirov, maar het is niet bekend of dat hun echte namen zijn. De twee mannen zelf lieten zich vorige week interviewen door de Russische staatstelevisie. Ze zeiden dat ze niets te maken hadden met de moordpoging. Naar eigen zeggen waren ze op vakantie in Groot-Brittannië en wilden ze graag de kathedraal van Skripals woonplaats Salisbury zien.

