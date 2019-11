Staking ziekenhuizen, ’patiënt overal in ongewisse’

Een eerdere actie van ziekenhuismedewerkers bij het HMC Westeinde. (Het is niet zeker dat bij dit ziekenhuis gestaakt gaat worden). Ⓒ FOTO ANP

Amsterdam - Duizenden patiënten verkeren in grote onzekerheid of hun afspraken in het ziekenhuis doorgaan vanwege de stakingen volgende week woensdag.