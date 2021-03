LIVE | AstraZeneca in nauw contact met gezondheidsautoriteiten

Zondagavond werd bekend dat Nederland uit voorzorg tijdelijk stopt met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca.

08.20 - AstraZeneca in nauw contact met gezondheidsautoriteiten

De Zweeds-Britse farmaceut AstraZeneca blijft in nauw contact met de gezondheidsautoriteiten over het coronavaccin dat vanaf maandag tijdelijk niet meer wordt gebruikt in Nederland. De farmaceut stuurde zondagavond nog een veiligheidsrapportage naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een woordvoerster van AstraZeneca zegt maandag dat het bedrijf voorlopig moet wachten op een beoordeling van het CBG. „De beslissing is niet aan ons. We respecteren de voorzorgsmaatregel en hebben onze medewerking toegezegd. Daarom hebben we zondag ook ons onderzoek gedeeld.”

Volgens de farmaceut heeft een analyse van de gegevens van meer dan 17 miljoen mensen die in Europa het coronavaccin kregen „geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico op longembolie, diepe veneuze trombose (DVT) of trombocytopenie, in een bepaalde leeftijdsgroep, geslacht, batch of in een bepaald land.”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte zondagavond bekend dat er voorlopig niet meer wordt ingeënt met het middel van AstraZeneca, vanwege een mogelijk verhoogd risico op stolselvorming (trombose) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

„Tot dusver zijn er in de EU en het VK 15 gevallen van DVT en 22 gevallen van longembolie gemeld bij degenen die het vaccin kregen (stand van zaken op 8 maart). Dit is veel lager dan verwacht mag worden bij een algemene populatie van deze omvang en dit is vergelijkbaar met andere goedgekeurde COVID-19-vaccins”, aldus AstraZeneca in een verklaring.

07.25 - Ruim 6500 nieuwe coronagevallen in Duitsland

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 6604 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM. Dat zijn er fors minder dan een dag eerder, toen er 10.790 nieuwe gevallen werden gemeld.

In Duitsland is het bijna wekelijks zo dat de cijfers vlak na het weekend betrekkelijk laag liggen en vervolgens snel oplopen naarmate de week vordert. Zo meldde het RKI zaterdag 12.674 en vrijdag 12.834 nieuwe coronabesmettingen, bijna twee keer zoveel als er maandag zijn gemeld.

In totaal zijn nu ruim 2,5 miljoen corona-infecties vastgesteld in Duitsland. Het dodental steeg volgens de cijfers van het RKI met 47 sterfgevallen tot 73.418.

07.00 - FNV wil overheidsfonds voor met corona besmette zorgmedewerkers

De FNV wil dat er een fonds van de overheid komt voor zorg- en welzijnsmedewerkers die grote persoonlijke schade ondervinden van een coronabesmetting.

Van de medewerkers die in de eerste golf, in het voorjaar van 2020, Covid-19 opliepen, zegt 90 procent nog klachten te ondervinden. Ruim een kwart, 27 procent, heeft financiële gevolgen of verwacht die, aldus de FNV verwijzend naar een enquête van de bond en KRO-NCRV’s tv-programma Pointer onder ruim 3600 zorgverleners. Volgens Pointer wil ruim de helft (55 procent) van de deelnemers aan het onderzoek compensatie voor financiële schade voor de getroffen collega’s.

Een meerderheid van 57 procent van de besmette medewerkers denkt de infectie op het werk te hebben opgelopen. In de verzorgings- en verpleeghuizen denkt zelfs bijna driekwart op het werk besmet te zijn geraakt.

06.35 - New York staat stil bij 30.000 coronadoden

In New York, de Amerikaanse stad die hard is getroffen door het coronavirus, is zondag stilgestaan bij de 30.258 doden die zijn gevallen sinds het virus een jaar geleden zijn intrede deed in de stad.

„We zijn meer New Yorkers verloren dan in de Tweede Wereldoorlog, Vietnam, de orkaan Sandy en 9/11 bij elkaar”, zei burgemeester Bill de Blasio tijdens een virtuele ceremonie op de iconische Brooklyn Bridge. „Elk gezin is op een manier geraakt en voor veel families gaat het om een nog rauwe pijn.” Op de brug werden zwart-witfoto’s van de overledenen geprojecteerd.

De Democratische burgemeester stond verder stil bij de „zorghelden”, die soms op eigen risico „levens redden.” Verder waren er toespraken van religieuze leiders en werden er gedichten voorgedragen.