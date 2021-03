LIVE | ’Zodra AstraZeneca weer mag worden gebruikt, wordt er extra geprikt’

Zondagavond werd bekend dat Nederland uit voorzorg tijdelijk stopt met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca.

13.17 - Boetes

Voor het niet naleven van de avondklok schreef de politie vorige week 5.837 boetes uit. Er waren 95 coronaboetes voor overtreding van het verbod op groepsvorming, 228 mensen kregen waarschuwing omdat ze de maatregelen negeerden. De politie beëindigde afgelopen weekend 53 illegale feesten.

13.00 - ’Temperatuur meten geen goede screening op Covid-19’

Temperatuurmetingen aan de poort, bijvoorbeeld van een ziekenhuis, zijn volgens de Federatie Medisch Specialisten (FMS) geen goede methode om mensen te screenen op Covid-19. Koorts kan weliswaar een van de klachten zijn die het coronavirus teweegbrengt, maar dat is waarschijnlijk maar bij een minderheid van de patiënten het geval. Contactloze thermometers leveren bovendien te onbetrouwbare resultaten op.

„Doordat onbekend is of de gemeten temperatuur een onder- of een overschatting is, kan dit leiden tot schijnveiligheid”, schrijft een werkgroep die het standpunt heeft opgesteld. Daarin zaten vooral leden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). Ook de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) was erbij betrokken.

„Een persoon met koorts kan onterecht worden doorgelaten en een persoon zonder koorts onterecht tegen worden gehouden”, schetsen de specialisten het probleem. „Dit zou ertoe kunnen leiden dat een niet-Covid-19-verdacht persoon onterecht tussen Covid-19 besmette personen wordt geplaatst, of dat een Covid-19 besmet persoon zonder beschermingsmiddelen in het ziekenhuis of zorginstelling wordt toegelaten.”

12.20 - ’Zodra AstraZeneca weer mag worden gebruikt, wordt er extra geprikt’

Wanneer het coronavaccin van AstraZeneca weer mag worden gebruikt, zullen er meer afspraken worden ingepland om de achterstand weg te werken. Huisartsen en GGD’en krijgen dan extra doses geleverd, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. De GGD’en zeggen dat ze genoeg mensen op de vaccinatielocaties hebben om de extra prikken toe te dienen en „de opgelopen vertraging versneld in te halen.”

Alle afspraken voor de komende twee weken worden afgezegd. In elk geval tot en met 28 maart wordt het coronavaccin van AstraZeneca niet toegediend. Voor de periode daarna worden nog geen nieuwe afspraken ingepland, omdat het mogelijk is dat die afspraken over twee weken ook allemaal afgezegd moeten worden.

GGD’en geven het coronavaccin van AstraZeneca aan mensen die in verpleeghuizen, revalidatiecentra en de gehandicaptenzorg werken. Huisartsen geven het aan 60- tot 64-jarigen en aan mensen met het syndroom van Down, morbide obesitas of ademhalingsproblemen. Verder dienen instellingsartsen het vaccin toe aan mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken en aan hun cliënten.

De GGD’en moeten nu 43.000 afspraken annuleren. Het is niet mogelijk om die mensen zomaar een ander beschikbaar vaccin te geven, van Pfizer/BioNTech of Moderna. „Er is schaarste, het is niet zo dat er een grote voorraad klaarstaat. Wat we ingepland hadden, is alles wat er de komende weken beschikbaar is”, aldus het RIVM.

12.00 - Combinatie stolling én tekort bloedplaatjes ’zeldzaam en typisch’

De gemelde combinatie van gezondheidsklachten die aanleiding gaf om ook in Nederland tijdelijk te stoppen met het coronavaccin van AstraZeneca, is heel specifiek en zeldzaam. Enkele Scandinaviërs kregen in de dagen na hun prik last van ernstige bloedstollingen én een tekort aan bloedplaatjes. Terwijl bloedplaatjes juist nodig zijn om het bloed te laten stelpen bij verwondingen. „Dat is inderdaad tegenstrijdig”, beaamt voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). „Het is een heel zeldzaam en typisch beeld.”

De Boer wijst erop dat deze combinatie van klachten in zeldzame gevallen kan voorkomen bij mensen die het trombosemedicijn heparine gebruiken. Tot nog toe is de combinatie van ernstige trombose (stolselvorming) en zogeheten trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes) zes keer gemeld na een coronaprik van AstraZeneca, in Denemarken en Noorwegen. „Dat zijn heel weinig meldingen, er zijn al 17 miljoen mensen mee gevaccineerd”, merkt De Boer op. Hij benadrukt dat het „nog absoluut niet zeker is dat het door het vaccin komt.”

11.20 - ActiZ is zeer bezorgd over opschorten AstraZeneca-vaccin

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ heeft begrip voor het besluit van zorgminister Hugo de Jonge om het prikken met AstraZeneca tijdelijk te staken. „We snappen dat de minister het zekere voor het onzekere neemt, we wachten het even af. Maar we zijn hier wel zeer bezorgd over”, reageert een woordvoerder van de organisatie.

Hij wijst erop dat het besluit vooral medewerkers in de thuiszorg treft. „Die stonden klaar voor het AstraZeneca-vaccin. Het is natuurlijk wel zaak dat deze medewerkers zo snel mogelijk worden gevaccineerd, helemaal nu het aantal besmettingen weer oploopt en de derde golf boven de markt hangt”, aldus de zegsman. „Maar het is nu even niet anders, laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt.”

De woordvoerder kon niet zeggen of zorgmedewerkers tussentijds met andere vaccins ingeënt kunnen worden. „Laten we even wachten wat hier uitkomt, voordat we overstappen op alternatieven.”

10.00 - Deense die overleed na inenting had ’ongebruikelijke’ symptomen

De Deense vrouw die aan een bloedstolling overleed na haar inenting met het AstraZeneca-vaccin had „zeer ongebruikelijke” symptomen. Het Deense medicijnagentschap zegt dat de 60-jarige patiënte een laag aantal bloedplaatjes had, stollingen in kleine en grote bloedvaten en bloedingen.

Denemarken maakte vorige week bekend tijdelijk te stoppen met het gebruik van het coronavaccin. Het ging volgens de autoriteiten om een voorzorgsmaatregel vanwege mogelijke bijwerkingen. Er is herhaaldelijk melding gemaakt van bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt met het middel.

Meerdere Europese landen hebben het Deense voorbeeld gevolgd. Nederland maakte zondag bekend dat voorlopig wordt gestopt met vaccineren. Andere landen zien daar nog geen reden toe. Duitsland herhaalde maandag dat het inenten met het AstraZeneca-vaccin niet wordt stilgelegd. Ook in België gaat het inenten door.

08.20 - AstraZeneca in nauw contact met gezondheidsautoriteiten

De Zweeds-Britse farmaceut AstraZeneca blijft in nauw contact met de gezondheidsautoriteiten over het coronavaccin dat vanaf maandag tijdelijk niet meer wordt gebruikt in Nederland. De farmaceut stuurde zondagavond nog een veiligheidsrapportage naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een woordvoerster van AstraZeneca zegt maandag dat het bedrijf voorlopig moet wachten op een beoordeling van het CBG. „De beslissing is niet aan ons. We respecteren de voorzorgsmaatregel en hebben onze medewerking toegezegd. Daarom hebben we zondag ook ons onderzoek gedeeld.”

Volgens de farmaceut heeft een analyse van de gegevens van meer dan 17 miljoen mensen die in Europa het coronavaccin kregen „geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico op longembolie, diepe veneuze trombose (DVT) of trombocytopenie, in een bepaalde leeftijdsgroep, geslacht, batch of in een bepaald land.”

„Tot dusver zijn er in de EU en het VK 15 gevallen van DVT en 22 gevallen van longembolie gemeld bij degenen die het vaccin kregen (stand van zaken op 8 maart). Dit is veel lager dan verwacht mag worden bij een algemene populatie van deze omvang en dit is vergelijkbaar met andere goedgekeurde COVID-19-vaccins”, aldus AstraZeneca in een verklaring.

07.25 - Ruim 6500 nieuwe coronagevallen in Duitsland

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 6604 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM. Dat zijn er fors minder dan een dag eerder, toen er 10.790 nieuwe gevallen werden gemeld.

In Duitsland is het bijna wekelijks zo dat de cijfers vlak na het weekend betrekkelijk laag liggen en vervolgens snel oplopen naarmate de week vordert. Zo meldde het RKI zaterdag 12.674 en vrijdag 12.834 nieuwe coronabesmettingen, bijna twee keer zoveel als er maandag zijn gemeld.

In totaal zijn nu ruim 2,5 miljoen corona-infecties vastgesteld in Duitsland. Het dodental steeg volgens de cijfers van het RKI met 47 sterfgevallen tot 73.418.

07.00 - FNV wil overheidsfonds voor met corona besmette zorgmedewerkers

De FNV wil dat er een fonds van de overheid komt voor zorg- en welzijnsmedewerkers die grote persoonlijke schade ondervinden van een coronabesmetting.

Van de medewerkers die in de eerste golf, in het voorjaar van 2020, Covid-19 opliepen, zegt 90 procent nog klachten te ondervinden. Ruim een kwart, 27 procent, heeft financiële gevolgen of verwacht die, aldus de FNV verwijzend naar een enquête van de bond en KRO-NCRV’s tv-programma Pointer onder ruim 3600 zorgverleners. Volgens Pointer wil ruim de helft (55 procent) van de deelnemers aan het onderzoek compensatie voor financiële schade voor de getroffen collega’s.

Een meerderheid van 57 procent van de besmette medewerkers denkt de infectie op het werk te hebben opgelopen. In de verzorgings- en verpleeghuizen denkt zelfs bijna driekwart op het werk besmet te zijn geraakt.

06.35 - New York staat stil bij 30.000 coronadoden

In New York, de Amerikaanse stad die hard is getroffen door het coronavirus, is zondag stilgestaan bij de 30.258 doden die zijn gevallen sinds het virus een jaar geleden zijn intrede deed in de stad.

„We zijn meer New Yorkers verloren dan in de Tweede Wereldoorlog, Vietnam, de orkaan Sandy en 9/11 bij elkaar”, zei burgemeester Bill de Blasio tijdens een virtuele ceremonie op de iconische Brooklyn Bridge. „Elk gezin is op een manier geraakt en voor veel families gaat het om een nog rauwe pijn.” Op de brug werden zwart-witfoto’s van de overledenen geprojecteerd.

De Democratische burgemeester stond verder stil bij de „zorghelden”, die soms op eigen risico „levens redden.” Verder waren er toespraken van religieuze leiders en werden er gedichten voorgedragen.