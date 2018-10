Verdachte schieten Roermond maandag voorgeleid

Waarschijnlijk is de voorgeleiding in de rechtbank in Roermond, maar zeker wist de woordvoerster dat nog niet.

Gitte Stevens, advocaat van de verdachte, is boos op de school. Die liet zaterdag weten dat de jongen zich al op jonge leeftijd zou hebben beziggehouden met het tekenen van wapens. Zij vindt dergelijke uitspraken „onnodig en onverstandig”, liet ze zondag weten. „Ik vind dat dit niet kan.”

Ook zei ze „het gepast te vinden om terughoudend te zijn in strafzaken waar kinderen bij betrokken zijn.”