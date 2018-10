46.500 bezoekers voor Film by the Sea

Een van de hoogtepunten was de toekenning van de Film & Literature Award voor de Duitse film Das Schweigende Klassenzimmer van regisseur Lars Kraume. What Will People Say van Iram Haq en We The Animals van Jeremiah Zagar werden bekroond door de twee jongerenjury’s. Wende Snijders ontving de Sylvia Kristel Award; Sophie Loren kreeg de oeuvreprijs van het festival.

Festivaldirecteur Leo Hannewijk draaide zijn laatste festival. Jan Doense neemt het van Hannewijk over.

Film by the Sea is al sinds 1999 een begrip in Zeeland en daarbuiten. Elk jaar komen er tienduizenden bezoekers af op de films, documentaires, lezingen en concerten.