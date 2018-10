We Are Here kraakt pand naast wethouder wonen

Ivens toont de aankondiging van zijn buren, die hem per brief toekwam. Daarin valt te lezen dat zij als ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde asielzoekers niet kunnen wachten op de 24-uursregeling, die de gemeente Amsterdam heeft beloofd. Het is namelijk nog steeds niet duidelijk wanneer die opvangregeling ingaat.

,,We zijn van plan om hier rustig te wonen en we maken graag kennis met onze buurtgenoten.” Omdat de krakers van We are Here afhankelijk zijn van giften, vragen zij ondernemers en buren in de brief om voedsel, meubels, kleding en verzorgingsproducten. De groep voelt zich gesteund in de actie, omdat inmiddels meer dan 113 gelijkgestemden alsnog een verblijfsvergunning hebben gehad.

Ivens stuurde het Twitter-bericht zonder politieke bijbedoeling. Wel is bekend van de wethouder dat hij vindt dat er te veel leegstand is in de stad en dat daaraan iets moet worden gedaan.

Wethouder Rutger Groot Wansink heeft de portefeuille asiel. Hij heeft niet gereageerd op de kraakactie.