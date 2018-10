Evacués na gasexplosies VS mogen naar huis

Alle inwoners van de plaatsen Andover, North Andover en Lawrence moesten hun huis uit vanwege een groot gaslek. Zeker één persoon kwam om het leven en tientallen gebouwen vlogen in brand. Het openbare leven kwam volledig stil te liggen.

Het lek is volgens de autoriteiten waarschijnlijk ontstaan door te hoge druk op de pijpleidingen. Het hoofd van de brandweer zegt nog niets te hebben gehoord van gasbedrijf Columbia Gas, dat de pijpleidingen gebruikt. De gouverneur zegt dat Columbia bezig is het probleem aan te pakken. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend.