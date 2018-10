Visagiste wint publieksprijs én een hoop steun

„Ik ben blij dat het erop zit”, verzucht de 42-jarige Hoofddorpse zondagmiddag na afloop van de prijsuitreiking in de Utrechtse Jaarbeurs. En ja, ze is apetrots dat ze de publieksprijs won. Maar minstens zo blij is dat de rust is weergekeerd.

Eerder deze week vertelde ze aan De Telegraaf dat ze werd bedreigd. Vooral via Facebook, maar ook via anonieme telefoontjes. „Die heb ik gelukkig niet meer ontvangen. Want dat maakte me het meest bang. Dat op Facebook, dat geloofde ik wel”, zegt ze. De steen des aanstoots: een creatie waarbij haar model deels bruin was geschminkt.

Ⓒ MICHIEL FISCHER / STUDIO 34X

’Vrijheid’

Waar Tip gewoon iets moois neer wilde zetten, zagen anderen daarin racisme. Visagiste en juryvoorzitter Tine van Oorschot ging in een korte toespraak in op de commotie over de creatie van Tip. „Annemieke heeft gewoon haar wedstrijd gedaan, maar ik wil er toch iets over zeggen. Ik denk dat wij als visagisten ons vak voorop moeten laten staan. En dat we in alle vrijheid moeten kunnen maken wat wij en onze opdrachtgevers willen.”

„Daar was ik heel erg blij mee, dat ze dat zei. En er zijn geen gekke dingen gebeurd tijdens de awards, daar was ik toch een beetje bang voor”, aldus Tip, die na de publicatie eerder deze week overladen werd met steunbetuigingen. „Dat was heel erg fijn, dat veel mensen juist positief reageerden.” Neveneffect was dat ook de jury van de Make-Up Awards ’door alle publiciteit niet meer om haar heen kon’. Tip kreeg liefst 7700 stemmen.