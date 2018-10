Twintig gewonden op Duits vrijgezellenfeest

Het ongeluk gebeurde op een rotonde in Heimerzheim, een plaatsje in de buurt van Bonn in het westen van Duitsland. Volgens de politie reed de achttienjarige tractorbestuurder meerdere rondjes achter elkaar over de rotonde. Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan.

