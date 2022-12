Haarlemmer (48) verdacht van moord op moeder (79)

De moeder woonde in bij haar zoon aan de W.F. Hermansstraat in Haarlem-Noord. De 79-jarige werd in de ochtend van 17 september gewond aangetroffen in de woning en was niet meer te redden. Ze bleek meerdere keren met een keukenmes in haar bovenlichaam te zijn gestoken. Al snel werd haar zoon aangehouden.

Mohamed Baadoudi, advocaat van verdachte H. B., vertelde maandag na een korte pro-formazitting dat zijn cliënt een ’openhartige verklaring’ heeft afgelegd. Of het om een bekentenis gaat, wilde hij niet zeggen. Het is voor Baadoudi nog maar de vraag of het om moord of doodslag gaat. Het openbaar ministerie gaat uit van moord.

Psychiater

Het is nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Een psycholoog en een psychiater gaan nog rapporteren over B. Ook komt de reclassering nog met een rapportage, werd maandag duidelijk in de Alkmaarse rechtbank.

Op 13 maart staat opnieuw een pro-formazitting gepland over deze zaak. Waarschijnlijk blijft B. in elk geval tot die tijd in voorarrest. Zijn advocaat vroeg niet om de opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt. Ook had hij geen onderzoekswensen.

Mogelijk is de inhoudelijke behandeling van de zaak al komende lente.