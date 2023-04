Volop zon op eerste paasdag: ’Tot wel 17 graden’

„Zondag is het weer vergelijkbaar met zaterdag. In de ochtenduren is wel nog kans op een enkele mistbank, vooral in het zuiden van het land. In het noorden komen nog wat wolkenvelden voor en hier is een enkele bui niet helemaal uitgesloten”, schrijft Weeronline.

De temperatuur kan op sommige plekken flink oplopen. „In de gebieden waar de zon uitbundig schijnt kan het kwik in de middag oplopen tot 16 of 17 graden. Daar waar de bewolking hardnekkiger is blijven de maxima steken op 13 of 14 graden.” Er staat daarbij een meest zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen.

Ook zondagavond is het droog, maar vanuit het westen trekt wel wat hoge bewolking het land binnen. „De minima komen uiteindelijk uit tussen 4 en 8 graden en de wind is zwak uit oostelijke richtingen.”

Omslag

Maandag start overal droog en vooral in het oosten schijnt de zon aanvankelijk nog even. Vanuit het westen neemt echter de bewolking overal snel toe en in de loop van de middag trekt volgens Weeronline een regengebied over ons land.

„Voorafgaand aan dit regengebied hebben we te maken met zachte lucht en kan het kwik in Limburg nog stijgen naar ruim 17 graden. Elders wordt het 12 tot 16 graden. Bij het overtrekken van het regengebied daalt de temperatuur flink en gaat het ook stevig waaien. De wind draait naar het zuiden en wordt boven land matig en langs de kust later vrij krachtig.”

Maandagavond is het zwaar bewolkt, met hier en daar nattigheid. De regen trekt later naar het oosten weg.