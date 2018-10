Weer trouwstoet de fout in Bergen op Zoom

De politie kreeg afgelopen zaterdagmiddag een melding van overlast, veroorzaakt door gasten van een Turkse bruiloft in Bergen op Zoom. In eerste instantie zijn de feestvierders gewaarschuwd, maar toen zij later weer in de fout gingen, hebben ze een boete gekregen. „Voor onder meer toeteren en het uitstappen en dansen op plekken waar dat echt niet kan, in verband met de verkeersveiligheid”, aldus een woordvoerder van de politie Zeeland en West-Brabant.

"Een feestje vieren is prima, maar laat niet alle remmen los"

Vorige week was het ook al raak in Bergen op Zoom, toen werden automobilisten, fietsers en voetgangers in gevaar gebracht door een trouwstoet die afsneed, andere weggebruikers opzij drukte en plotseling remde. Eén deelnemer aan die trouwstoet werd aangehouden omdat hij bijna 200 kilometer per uur reed op de snelweg. Van een ander werd het rijbewijs afgepakt.

De politie is niet te spreken over dit gedrag. „Dit zijn niet de enige twee voorbeelden de laatste tijd. Het is hinderlijk en kan zelfs gevaarlijk zijn voor het andere verkeer. Een feestje vieren is prima, maar laat niet alle remmen los. Gedraag je gewoon fatsoenlijk.” De woordvoerder laat weten dat de organiserende partij vooraf gewaarschuwd wordt door de gemeente, om zich netjes aan de regels te houden.

De melding van overlast kwam uit de buurt van de Mimosastraat. „De straat stond een half uur lang vol met auto’s en feestende mensen, maar dat was nog leuk. Ik vind het een ander verhaal worden als ze het verkeer gaan belemmeren of gaan toeteren, dat is vreselijk irritant”, aldus een bewoonster.

Ook op andere plekken in het land is dit een bekend probleem. Vorige maand gaven de landelijke VVD, voormalig landelijk verkeersofficier Koos Spee en partij Hart voor Den Haag in De Telegraaf nog aan dat de politie stevig op moet treden tegen trouwstoeten die toeterend door de straten trekken en verkeersregels aan hun laars lappen.