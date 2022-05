Premium Het beste van De Telegraaf

Wat bezielt de relschoppers? Ex-hooligan Jaap Willemstein stopte met voetbalgeweld, maar weet nog goed waar de kick vandaan

Door Koen van Eijk

Oud-voetbalvandaal Jaap Willemstein: „Het saamhorigheidsgevoel. Dat was geweldig. Maar je kunt je hele leven ermee vergooien.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Wat bezielt voetbalhooligans? Worden ze gedreven door oerdriften? Door een overdosis testosteron? Is het pure frustratie na een onverwachte nederlaag, zoals ADO Den Haag tegen Excelsior overkwam? „Als ik terugkijk was het voor mij het groepsgevoel. Met die jongens samen was je nergens bang voor.”