Zwitsers willen dat Russische spionage stopt

BERN - Zwitserland eist dat Rusland stopt met spionage op zijn grondgebied. In de afgelopen dagen zijn twee nieuwe mogelijke spionagegevallen aan het licht gekomen. In Den Haag zouden twee mensen zijn opgepakt die mogelijk een Zwitsers onderzoekslaboratorium wilden hacken. Diezelfde mannen zouden ook gegevens van het wereldantidopingbureau hebben gestolen. Dat bureau is in Zwitserland gevestigd.