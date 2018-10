Arrestaties na vondst dode man in Den Haag

Een woordvoerder van de politie kon zondag nog niet zeggen of de man was neergestoken. Wel is duidelijk dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Eerder op de dag had de politie nog vier verdachten gehoord, maar die zijn heengezonden. Het is niet duidelijk of ze nog verdacht zijn.

De politie roept ooggetuigen op zich te melden.