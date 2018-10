’Nog een keer stemmen’

Een anti-Brexit betoger zwaait met de vlag van de EU buiten het Britse parlement. Nu de beoogde Brexit steeds chaotischer wordt en de prijs steeds hoger, neemt het aantal stemmen voor een nieuw referendum toe. Ⓒ foto REUTERS

LONDEN - De Londense burgemeester Sadiq Khan dringt aan op een nieuw Brexit referendum. De huidige keuze tussen een vertrek zonder overeenkomst of het in zijn ogen belabberde voorstel van premier May is volgens Khan te risicovol.