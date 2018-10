Palestijn steekt Amerikaanse Israëliër dood

Het slachtoffer is een Amerikaanse Israëliër, de 45-jarige Ari Fuld. Op sociale media kwam hij op voor Israël en sloeg hij een nationalistische toon aan. Ook zamelde hij geld in voor joodse nederzettingen.

De dader is neergeschoten en overmeesterd door een Israëlische burger. Daarna werd hij opgepakt en vastgezet. Het zou gaan om een zestien of zeventien jaar oude Palestijn uit een dorp op de Westelijke Jordaanoever. In de afgelopen drie jaar zijn er vaker mesaanvallen van Palestijnen op Israëli’s geweest.

De Palestijnse groepering Hamas, die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook, noemde de steekpartij van zondag „een natuurlijk antwoord op de Israëlische misdaden tegen Palestijnen.” De beweging eiste de verantwoordelijkheid echter niet op. De Amerikaanse ambassadeur in Israël zegt dat „Amerika rouwt nu een van zijn burgers wreed is vermoord door een Palestijnse terrorist.”