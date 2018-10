Deze ministers vertrouwt u het meest

Bron: Onderzoek van EenVandaag onder 20.931 mensen. Het vertrouwen in de ministers is daarin gemeten. Dat wordt vergeleken met hun vertrouwensscore bij het aantreden van het kabinet. Bij minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is dit een vergelijking met een meting afgelopen zomer omdat hij later in het kabinet kwam. Hij verving de afgetreden minister Halbe Zijlstra.