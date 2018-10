Nieuw systeem tegen reizende rovers

Vorig jaar werd nog een groep Roemenen opgepakt voor de diefstal van een partij iPhones ter waarde van een half miljoen euro. Ze werden uiteindelijk veroordeeld voor heling. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Roermond - De politie en de Technische Universiteit Eindhoven hebben een systeem ontwikkeld om buitenlandse criminelen sneller van straat te halen. Zelfs voordat ze toeslaan als winkeldieven of zakkenrollers. De politie test het in Roermond, dat veel last heeft van mobiele bandieten.