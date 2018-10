De internationale sneltrein kan wel 88.000 korte vluchten op Schiphol vervangen, berekende Royal HaskoningDHV. Maar dan moet die trein naar met name Duitsland wel stukken sneller. Ook moeten de dienstregeling en de grenzeloze kaartjesservice sterk verbeterd worden, het liefst in combinatie met luchttickets. Vliegen en sporen in één, is de droom van NS.