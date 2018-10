Trump test Amerikaanse NL-Alert

De proefwaarschuwing heet een Presidential Alert. In het bericht staat donderdag dat het gaat om een test en dat mensen niets hoeven te doen. Alle mobiele providers in de Verenigde Staten doen mee aan de proef. Dat betekent dat vrijwel alle burgers het bericht ontvangen. Afmelden is niet mogelijk.

Het waarschuwingssysteem heet Wireless Emergency Alerts. Het is opgezet onder de vorige president, Barack Obama. Het systeem kan alleen worden gebruikt in het geval van een ramp of een terreuraanslag.