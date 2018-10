’Afschaffen dividendtaks nog duurder’

Dat stelt fiscalist Michiel Spanjers op basis van cijfers uit de Miljoenennota 2019 die deze krant heeft gepubliceerd. Spanjers is verbonden aan de Universiteit Leiden en was eerder politiek adviseur bij het ministerie van Financiën.

Het kabinet maakt het zich nu wel erg makkelijk, volgens Spanjers. Rutte III heeft er baat bij als het doet alsof het schrappen van de dividendbelasting minder kost dan in werkelijkheid het geval is. En dat is precies wat er lijkt te gebeuren, zegt de fiscalist die een autoriteit is op dit vlak.

Volgens de begrotingsregels moet, als het schrappen van een belasting toch meer blijkt te kosten dan gedacht, dat gedekt worden met het innen van andere belastingen. Zulke impopulaire maatregelen kunnen voorkomen worden door te doen alsof het schrappen van een belasting toch niet zo heel veel kost.

De cijfers van het kabinet zelf tonen volgens Spanjers aan dat dat lijkt te gebeuren. In de Miljoenennota staat dat het innen van de dividendbelasting volgend jaar nog 5,6 miljard euro oplevert voor de schatkist. Het afschaffen van de belasting het jaar erna zou echter netto slechts 1,9 miljard euro kosten.

Als de dividendbelasting wordt afgeschaft in het jaar dat die bruto 5,6 miljard opbrengt, zou dat de schatkist, volgens een eerdere maatstaf van Financiën, netto maar liefst 2,4 miljard kosten (43 procent van het totaal). Het afschaffen kost de Staat netto minder dan het totale bedrag dat wordt geïnd omdat veel belastingbetalers de dividendbelasting nu nog van andere fiscale posten kunnen aftrekken. Op die posten gaan zij daarna dus weer meer betalen.

Dat het kabinet stelt dat het jaar erna het schrappen van de belasting plots een half miljard minder zou kosten dan die schatting van 2,4 miljard, dat gaat er bij Spanjers niet in. „Dan reken je het naar jezelf toe”, verwijt de fiscalist het kabinet.

Rond het ministerie van Financiën valt te horen dat de rekenmeesters daar denken dat er volgend jaar eenmalig meer dividendbelasting betaald wordt door een verschuiving in andere belastingen. Spanjers erkent dat effect, maar zegt ook dat bedrijven naar verwachting in 2020 juist meer dividend zullen uitkeren dan het jaar ervoor. Ze zullen hun winstuitkering immers deels oppotten tot het moment dat de aandeelhouders er geen belasting meer over hoeven te betalen.

Dat alles maakt dat er volgens hem in 2020 juist hogere kosten zijn voor het afschaffen van de dividendbelasting. „Ik durf te zeggen dat het richting de 2,5 miljard gaat.”

Het ministerie van Financiën wil niet reageren voor Prinsjesdag. De oppositie wil nog niet expliciet ingaan op de uitgelekte Prinsjesdagstukken, duidelijk is wel dat de dividendbelasting een belangrijk thema wordt in de debatten over de kabinetsplannen.