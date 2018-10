Brief 3 ’Lak aan slachtoffers’

Wil men meer recht, aandacht en respect voor de slachtoffers van criminaliteit dan wordt dat meteen van tafel geveegd door de rechterlijke macht. De macht aan de criminaliteit en lak aan de slachtoffers. Het kan allemaal in Nederland. Volkomen gebrek aan synergie waar, in dit geval, de slachtoffers, nog eens het slachtoffer zijn of worden.

Cees Jacobs, Almere

