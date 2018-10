Brief 2 ’Verdachten te veel beschermd’

Verdachten worden aan alle kanten beschermd. Zie de straffen die de rechters denken te kunnen opleggen voor doodrijders. Die krijgen eerder een afwasborstel van een bejaardenbewaarplaats in de handen geduwd dan dat ze op z’n minst een paar maanden gevang moeten doormaken. Naar een liegende advocaat wordt meer geluisterd dan naar een slachtoffer. Als de verdachte niet in de rechtzaal wenst te verschijnen dan ook zijn vertegenwoordiging in toga en bef niet. Als je immers onschuldig bent heb je geen advocaat nodig.

Het rechterlijk deel van de trias politica ondergraaft in al z’n arrogantie de macht van de wetgevende macht en de uitvoerende macht.

Kees Lemmens, Huissen

