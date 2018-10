’Bescherm onze varkenssector’

Waarom moet de overheid wachten tot het zover is dat er weer ruim een miljoen varkens geruimd moeten worden? Afgelopen week heel veel gefietst op onze prachtige Veluwe, waar ’s nachts alle bermen en tuinen waar de wilde zwijnen bij kunnen, omgeploegd worden door deze beesten. Prima dat ze er zijn, maar waarom moet het eerst een plaag worden voordat we er iets aan doen, net zoals het hertenbestand in de Kennemerduinen? Ik ben zeker een voorstander van de natuur, maar als er geen natuurlijke vijanden zijn, moet de mens echt ingrijpen voor het te laat is.

Carla van Woerden,

Nieuw Vennep