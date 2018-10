’Geheime trucs van Rutte’

De ‘belasting op belastingen op belastingen?’, de ‘erkenning van Turkije als EU-lid?’, de ‘generaal pardon voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers?’, het ‘actief terughalen van alle jihadisten en hun gezinnen uit oorlogsgebied?’, niemand weet het, omdat de trucs van de illusionisten geheim zijn. De enige manier om alle ongewenste ‘konijnen’ uit te sluiten is dat wij geen podia meer geven aan de ‘illusionist Rutte’. Maart volgend jaar hebben we een ‘gouden kans’, laten we dat niet onbenut gaan.

Danny Lim, Wassenaar