Veel doden door orkaan op Filipijnen

Mangkhut is inmiddels afgezwakt en trekt door het zuiden van China. Daar zijn vier doden gevallen, drie in Guangzhou als gevolg van omgewaaide bomen of afgerukte takken. in het oostelijker gelegen Dongguan viel ook een dode als gevolg van het noodweer.

