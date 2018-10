Schrijnend lerarentekort: vierdaagse schoolweek Zaanse scholen

„Op plekken waar het niet anders kan gaan we dit mogelijk op korte termijn doen. Alle mensen die op dit moment voor de klas kunnen staan, staan voor de klas. Dus op het moment dat er iemand uitvalt hebben we daar geen oplossing voor. We krijgen de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt”, zegt Spies.

Agora neemt de maatregel samen met Zaan Primair, een ander grote overkoepelende organisatie. Samen beheren ze meer dan vijftig Zaanse scholen, ofwel 95 procent van het totaal. Het is nog onbekend welke scholen te maken krijgen met de maatregel. „We overtreden de wet hiermee, maar we kunnen niet anders”, aldus Spies.

