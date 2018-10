Invoering C2000 uitgesteld tot 2019

De vernieuwing van het communicatiesysteem is al langer een hoofdpijndossier en liep al meerdere keren vertraging op. Daarom werd eerder al besloten om het niet in één keer, maar gefaseerd te doen. De drie onderdelen in het nieuwe systeem - het pagernetwerk, het spraaknetwerk en het radiobedieningssysteem - worden een voor een aangepakt.

De vernieuwing van het spraaknetwerk moest in het najaar worden afgerond maar dat zal niet worden gehaald, schrijft Grapperhaus. Hiermee loopt ook de ingebruikname van het hele systeem vertraging op.