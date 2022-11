Premium Het beste van De Telegraaf

Regime Maduro en Venezolaanse oppositie gaan weer praten

Door Jurjen Roerdinkholder

President Nicolas Maduro hoopt op een oliedeal met de VS.

CARACAS - De regering van Venezuela en de verenigde oppositie hervatten na ruim een jaar de dialoog over een uitweg uit de politieke crisis in het Zuid-Amerikaanse land. Dat is bekendgemaakt door Noorwegen dat de gesprekken in Mexico faciliteert. President Nicolás Maduro bevestigde het nieuws.