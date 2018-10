Doden door drugs op muziekfestival Vietnam

Circa 5000 mensen bezochten zondagavond in een park in het noorden van de stad het Herfst Muziekfestival. Hulpdiensten en politie kwamen in actie nadat eerst twee bezoekers met een hartstilstand in het ziekenhuis belandden.

Veel bezoekers van het festival zijn aan klachten behandeld, maar zeven mensen overleden snel, meldden plaatselijke media. De politie heeft een onderzoek ingesteld en drugs in beslag genomen. Er zijn geen mededelingen gedaan om wat voor drugs het gaat.